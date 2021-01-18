В Крыму усомнились в необходимости опреснителя в Ялте

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Пик засухи на Крымском полуострове пройден, а следующее маловодье прогнозируется только через 6-8 лет. До этого времени необходимости в опреснительных заводах в Крыму не будет, и лучше сосредоточиться на улучшении сбора и транспортировки воды из естественных источников. Такое мнение высказал заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники КФУ им. В.И. Вернадского Илья Николенко.

Важную роль при строительстве подобных сооружений также играет экологический аспект. По словам эксперта, правилами запрещено сбрасывать в море стоки с высоким содержанием минералов, но при использовании утверждённой технологии при проектировании опреснительной станции в Ялте лимит в 19 граммов натрия и хлоридов на литр будет превышен в несколько раз.

Неожиданным для меня стало решение создавать опреснительный завод в Ялте, в самом влагообильном регионе Крыма. Земли ЮБК распределены, свободных береговых зон и так совсем немного. При строительстве и эксплуатации опреснительного завода необходимо создавать санитарную зону предприятия и места забора морской воды. А как её создавать в этом курортном городе? — цитирует пресс-служба КФУ Николенко.

По его словам, Россия имеет все необходимое оборудование, но помимо этого требуются также специалисты, документы и другие технологии. В стране также отсутствуют необходимые санитарные требования в области экологии и здравоохранения. Так, до начала строительства проект опреснительного завода должен быть одобрен различными контролирующими органами.

Ранее в правительстве России заявили о планах направить порядка 50 млрд рублей на реализацию комплексного плана по водоснабжению Крыма. Решить этот вопрос кабинету министров поручил президент Владимир Путин. Предусмотрено 14 мероприятий, среди них — разработка новых источников воды, возведение гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры. Это позволит обеспечить дополнительную подачу воды в объёме не менее 310 тысяч кубометров в сутки.

До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в воде через Северо-Крымский канал. Однако после вхождения Крыма в состав РФ прекратила подачу. Водоснабжение осуществлялось за счёт водохранилищ и из скважин, но за последний год запасы воды значительно сократились. С 24 августа в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма ввели график подачи воды из-за обмеления этих источников.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией.