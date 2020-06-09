В Крыму отменят карантин для гостей из других регионов с 15 июня

https://static.news.ru/photo/b1ffa368-aa4c-11ea-be74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Власти Крыма приняли решение отменить карантин для гостей из других регионов с 15 июня.

С 15 июня на территории Республики Крым полностью снимается режим самоизоляции для всех категорий граждан. Кроме того, также с 15 июня отменяется обязательная обсервация для приезжающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации, — об этом написал глава региона Сергей Аксёнов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, сняты ограничения по перевозке льготных категорий граждан. Аксёнов призвал жителей региона помнить об опасности коронавируса и о том, что люди старшего поколения особенно уязвимы к вирусу.

Глава региона подчеркнул, что в Крыму сохраняется обсервация для приезжающих из-за рубежа, в том числе с территории Украины.

Считаем, что все меры, которые принимались главой государства, были абсолютно правильными, благодаря чему сейчас мы достойно выходим из этой сложной ситуации, — написал Аксёнов.

NEWS.ru писал, что в Ростуризме планируют с 1 июля начать полноценный курортный сезон. Тогда россияне смогут свободно путешествовать по стране, соблюдая необходимые меры предосторожности. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова.