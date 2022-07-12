В Крыму отменили ряд коронавирусных ограничений

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Отменен ряд действовавших в регионе ограничений, сообщил он в своем Telegram-канале.

В частности, на полуострове разрешено проведение массовых мероприятий. Перестали действовать требования о соблюдении социальной дистанции в полтора метра и режима изоляции по месту жительства до получения результатов теста на коронавирус. Кроме того, отменен усиленный режим дезинфекции в местах массового скопления людей.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Роспотребнадзор объявил о снятии антиковидных ограничений в России в начале июля. В ведомстве данное решение объяснили тем, что недельный показатель заболеваемости в стране снизился в 64 раза по сравнению с февралем. При этом в подавляющем большинстве случаев заболевание у заразившихся протекает в бессимптомной или легкой форме.

В то же время руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов предупредил о возможном росте заболеваемости COVID-19 в стране. Он пояснил, что в мире появляются новые разновидности инфекции, а также ослабевает иммунитет и переболевших, и привившихся.