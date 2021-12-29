В Крыму начали выпускать экспресс-тесты на коронавирус

В Крыму была запущена первая на юге России площадка по производству экспресс-тестов на коронавирус. Директор Корпорации развития РК Дмитрий Ворона заявил, что это поможет расширить объём тестирования инфицированных, пишет «МК в Крыму».

Это позволит выполнить поручение президента России по профилактике COVID-19 и в разы расширить объём тестирования инфицированных, — отметил Ворона.

Производство экспресс-тестов происходит в Симферополе: расчётная мощность составляет 100 тысяч единиц продукта в месяц. С помощью тестирования такими приборами можно выявить наличие в организме любого из существующих штаммов коронавируса, в частности «омикрон»-штамма. С начала пандемии в Крыму выявили более 126 тысяч случаев заражения COVID-19.

Ранее в России за сутки впервые с 22 сентября выявлено менее 22 тысяч случаев COVID-19. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием, за минувший день в стране зафиксировано 21 119 заболевших в 85 регионах, из них 7,8% заражённых не имели клинических проявлений болезни. По-прежнему наибольшее число заражений зафиксировано в Москве (1798), Санкт-Петербурге (1526) и Московской области (1342). Скончались от вируса за сутки 932 человека, выздоровели 42 776 пациентов. За весь период зафиксировано 307 022 летальных исхода, выписались — 9 380 223.