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В Крыму начали штрафовать нарушителей масочного режима в транспорте

14:41, 21 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Крыму проводятся проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Его нарушителям выписывают штрафы. Об этом рассказал замглавы республиканского минтранса Николай Лукашенко, сообщает РИА Новости.

Предупреждаем всех граждан республики и гостей и рекомендуем муниципальному контролю и сотрудникам МВД при проведении контрольных мероприятий в случае определения пассажиров, которые после проверки снимают маски, останавливать данное транспортное средство и привлекать этих пассажиров к административной ответственности, — цитирует его агентство.

Чиновник добавил, что рейды по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте уже проводятся в Керчи.

В министерстве отметили, что перевозка пассажиров без масок в Крыму строго запрещена. Нарушителям грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей. Причём, наказанию будут подвергаться не только пассажиры, но и водители, которые допустят присутствие людей в транспорте без масок.

Ране глава Крыма Сергей Аксёнов назвал катастрофой ситуацию с соблюдением масочного режима пассажирами и поручил принять дополнительные меры. Кроме того, он заявил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом на полуострове туристический сезон может быть закрыт досрочно.

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