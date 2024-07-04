В Крыму агента украинской разведки приговорили к 16 годам колонии Агента ГУР приговорили к 16 годам колонии за попытку теракта в Крыму

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Южный окружной военный суд приговорил пособника Главного управления разведки Министерства обороны Украины к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу антитеррористической комиссии Севастополя. Суд также взыскал с мужчины штраф в 500 тысяч рублей.

Согласно приговору, К. С. Солдатов осужден на срок 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, со штрафом в размере 500 тысяч рублей, — сказано в сообщении.

По версии следствия, осужденный установил контакт с сотрудником ГУР в прошлом году. По его указанию, злоумышленник хранил и собирался доставить взрывчатку, чтобы взорвать железнодорожные пути в Крыму.

Ранее Второй Западный окружной военный суд вынес приговоры троим сыновьям священника Игоря Ащеулова из Липецка. Молодые люди признались в желании вступить в ВСУ и воевать против армии России. Их приговорили к срокам от 17 до 17,5 года лишения свободы.

До этого в Москве агента Службы безопасности Украины Сергея Карамзина приговорили к 25 годам лишения свободы, признав его виновным в шпионаже, диверсиях и подготовке теракта в столице. Заседание проходило в закрытом режиме из-за грифа «совершенно секретно».