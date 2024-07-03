Суд вынес приговоры братьям Ащеуловым за терроризм и госизмену Братья Ащеуловы получили сроки от 17 до 17,5 года за терроризм и госизмену

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Второй Западный окружной военный суд вынес приговоры троим сыновьям священника Игоря Ащеулова из Липецка, сообщает ТАСС. Молодые люди признались в желании вступить в Вооруженные силы Украины и воевать против армии России. Их приговорили к срокам от 17 до 17,5 года лишения свободы.

По совокупности преступлений назначить [старшему брату] Иоанну Ащеулову 17,5 года лишения свободы (три года в тюрьме, а остальное — в колонии строгого режима), Алексею — 17 лет (три года в тюрьме, остальное — в колонии строгого режима), Тимофею — 17 лет (три года в тюрьме, остальное — в колонии строгого режима), — гласит приговор.

Суд также ограничил свободу всем фигурантам дела на два года после освобождения из колонии. Ожидается, что братья обжалуют решение суда, так как в ходе рассмотрения дела их защита настаивала на снисхождении.

Братьев задержали в Курской области при попытке перейти границу и вступить в ВСУ. Об этом стало известно 14 июня. Не приводится никаких подробностей о том, как сыновья священника пришли к такому поступку.

В среду, 3 июля, прокурор в ходе прений сторон попросил военный суд назначить троим сыновьям священника из Липецка по 18 лет лишения свободы. Сообщалось, что часть этого срока они могут провести в колонии строгого режима.