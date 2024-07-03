Валерия Доброва

Стало известно, на сколько хотят посадить сыновей священника из Липецка Прокурор запросил для братьев Ащеуловых по 18 лет лишения свободы

3 июля 2024 в 11:56

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Cыновья священника из Липецка Игоря Ащеулова Алексей, Иоанн и Тимофей на заседании Второго Западного окружного военного суда