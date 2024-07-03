Прокурор в ходе прений сторон попросил военный суд назначить троим сыновьям священника из Липецка Игоря Ащеулова, которые признались в желании вступить в формирования Вооруженных сил Украины, по 18 лет лишения свободы, сообщает ТАСС. При этом заключительную часть срока они могут провести в колонии строго режима, а сначала три года — в тюрьме.
По совокупности преступлений прошу назначить каждому 18 лет с отбытием наказания в колонии строгого режима, — сказал гособвинитель.
Ранее братья Ащеуловы не стали оспаривать в суде, что хотели перейти границу и воевать на стороне ВСУ. При этом они отказались считать это виной. Их задержали в Курской области при попытке незаконно пересечь госграницу с Украиной.
Каждому из подозреваемых вменяется обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РФ. Это покушение на госизмену, попытка незаконного пересечения госграницы группой лиц по предварительному сговору и попытка участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической.
Как рассказали соседи семьи Ащеуловых, дети воспитывались в строгости. По их словам, священник иногда заставлял детей молиться до трех часов ночи и очень грубо относился к супруге, из-за чего та в 2007 году пыталась уйти из дома и написать на него заявление в полицию.