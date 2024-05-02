Суд решил судьбу агента СБУ, готовившего теракт в Москве Суд в Москве приговорил к 25 годам заключения агента СБУ за подготовку теракта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы агента Службы безопасности Украины Сергея Карамзина, признав его виновным в шпионаже, диверсиях и подготовке теракта в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Заседание проходило в закрытом режиме из-за грифа «совершенно секретно». Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

Гражданин Украины Сергей Кармазин приговором суда получил 25 лет лишения свободы, из которых 6 лет он должен отбыть в тюрьме, а остальные 19 лет — в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в размере 700 тыс. рублей, — рассказала собеседница агентства.

В феврале стало известно, что Генпрокуратура РФ передала во 2-й Западный окружной военный суд уголовное дело в отношении Кармазина. Ведомство утвердило обвинительное заключение, согласно которому сотруднику СБУ вменялись шпионаж, диверсии и подготовка теракта. По версии следствия, он проходил обучение для совершения диверсий, а также незаконно изготовлял взрывчатые вещества и устройства.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Республики Крым приговорил украинского гражданина за передачу данных ГУР Украины о российской армии в Запорожской области. Он получил 11 лет колонии строгого режима, передает ТАСС.