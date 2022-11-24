В Крымске мужчина убил двух человек и покончил с собой

Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press

Вооруженный мужчина в Крымске (Краснодарский край) открыл стрельбу на улице, передает РИА Новости. В результате его действия погибли два человека. Сам мужчина, по имеющейся информации, покончил с собой.

В ходе происшествия погибли два человека, информация о пострадавших сейчас уточняется, — говорит источник агентства.

До этого в СМИ появились сообщения о стрельбе возле торгового центра «Крымска». К настоящему моменту появились сведения, согласно которым мужчина проиграл имущественный спор, фигурантом которого была его бывшая супруга. Позднее, убив двух человек, он свел счеты с жизнью.

В Telegram-канале «112» пишут, что мужчину зовут Владимир Жиров. Ему было 66 лет.

Ранее житель деревни Малиново Сладковского района Тюменской области во время охоты случайно застрелил своего девятилетнего сына. Отец объяснил, что спутал ребенка со зверем.

Инцидент произошел недалеко от озера рядом с Малиново.