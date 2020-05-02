В Красноярске после падения из окна умерла врио главврача госпиталя

https://static.news.ru/photo/7fcbb39c-8c6e-11ea-9d48-fa163e074e61_660.jpg Елена Непомнящая Фото: kkgvv.ru

В Красноярске в больнице скончалась исполняющая обязанности главврача краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая. Она выпала из окна 26 апреля.

1 мая ушла из жизни и. о. начальника краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, — цитирует «Газета.ру» сообщение Минздрава региона.

Отмечается, что в течение недели она находилась в реанимации больницы скорой медицинской помощи. Врачи боролись за её жизнь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что во время селекторного совещания, после которого женщина выпала из окна, речь шла о перепрофилировании одного из корпусов госпиталя под больных коронавирусом. Совещание вёл глава краевого Минздрава Борис Немик, он настаивал на том, чтобы госпиталь принял до 80 пациентов.

Главврач была против, так как в учреждении нет средств защиты, да и само оно не отличается общей подготовленностью к лечению как в обычной больнице. Позже Минздрав опроверг эту информацию.