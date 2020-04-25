Главврач в Красноярске выпала из окна во время совещания по COVID-19

https://static.news.ru/photo/5daa7376-8740-11ea-b08b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врио главного врача госпиталя ветеранов войны в Красноярске выпала из окна во время селекторного совещания о коронавирусе. Речь шла о перепрофилировании одного из корпусов госпиталя под больных коронавирусом.

Совещание вёл глава краевого Минздрава Борис Немик, он настаивал на том, чтобы госпитали принял до 80 пациентов. Главврач была против, так как в учреждении нет средств защиты, да и само оно не отличается общей подготовленностью к лечению как обычная больница, сообщает «ТВК Красноярск».

Но сопротивляться указу главы ведомства было невозможно. Совещание закончилось печально: главврач выпала из окна пятого этажа больницы. В тяжёлом состоянии её доставили в больницу скорой медицинской помощи, где провели операцию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская попала в реанимацию с сердечным приступом. Ей стало плохо во время заседания оперативного штаба по коронавирусу.