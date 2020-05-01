В Краснодарском крае заварили и перекопали выходы к морю и рекам

https://static.news.ru/photo/6d7b2d1a-8b99-11ea-9618-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Накануне майских праздников в рамках мер по предотвращению распространения COVID-19 в Анапе заварили выходы на пирсы, в Краснодаре перекопали подъезды к реке Кубань, а на пляжах Сочи дежурят многочисленные патрули.

Есть береговые полосы, которые не являются пляжными территориями, но очень популярны среди местного населения и отдыхающих. Вот такие территории будут охвачены сотрудниками администрации, — сообщил НТВ начальник управления по курортному делу и туризму Сочи Сергей Доморат.

Отдыхающим попасть в Сочи уже практически невозможно. Автомобили без пропусков останавливают на посту Магри и разворачивают обратно. До 12 мая отменены все скоростные «Ласточки» между Краснодаром, Сочи, Ростовом-на-Дону, Туапсе, Анапой и Новороссийском.

Как писал NEWS.ru, всех россиян, которые захотят провести майские праздники на Крымском полуострове, ждёт двухнедельный карантин. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Глава региона уточнил, что если турист сам не явится в обсерватор, то его, как и автомобиль, объявят в розыск. Если выяснится, что человек болен коронавирусом, будет возбуждено уголовное дело. Блокпост, на котором всем въезжающим измеряют температуру и собирают личные данные у всех желающих попасть на полуостров, установили на Крымском мосту 2 апреля.