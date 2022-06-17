В Краснодарском крае вдвое увеличат объемы производства вина

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В рамках импортозамещения Краснодарский край способен увеличить сбор винограда в три раза, а производство винодельческой продукции — в два, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что на сегодняшний день в области насчитывается 79 тысяч га виноградопригодной земли, передает «Экономика Сегодня».

На сегодняшний день Краснодарский край насчитывает более 79 тысяч га виноградопригодной земли, из них более 50 тысяч еще свободны. При их освоении сбор винограда можно увеличить в три раза, а производство винодельческой продукции — минимум в два раза, — заявил Кондратьев.

Губернатор отметил, что у кубанского вина должен быть узнаваемый почерк, чтобы его можно было отличить от аналогов из других регионов и областей. Кондратьев напомнил: именно в Краснодарском крае производится до 45% объемов российского вина. По словам главы региона, местные виноделы никак не зависят от поставок импортных саженцев.

Ранее Китай, Индия и Турция начали поставлять в Россию вино. По мнению кандидата экономических наук Александра Данилова, после введения санкций РФ действительно стоит перестраховаться и найти новых поставщиков алкоголя.