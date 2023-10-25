Потерявшегося двухлетнего ребенка нашли у посторонней женщины в Краснодаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские в Краснодаре нашли пропавшего двухлетнего ребенка, сообщает RG.RU. Мальчик находился в компании посторонней женщины. Она пояснила правоохранителям, что хотела помочь ему отыскать родителей. В органах проверяют ее мотивы.

Мальчик пропал накануне, 24 октября. Мать выпустила его из виду, пока снимала деньги в банкомате. Полицейские отследили его маршрут по камерам видеонаблюдения.

Благодаря своевременно принятым мерам реагирования сотрудники краснодарской полиции, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили направление движения ребенка и обнаружили его на улице 40-летия Победы в сопровождении посторонней для него женщины, — рассказали в УМВД России по Краснодару.

Летом этого года в Туве искали четырехлетнего мальчика. Первые четыре часа после исчезновения родители пытались найти его самостоятельно, но после обратились в полицию. Его нашли живым спустя двое суток. Он находился в лесном массиве в двух с половиной километрах от родного села Хайыракен. Он не пострадал, но получил переохлаждение и был искусан комарами.

По словам матери, ребенок не первый раз самостоятельно покидает дом. При этом скандалов и проблем в семье, которые могли бы стать причиной ухода из дома, не было.