В Костромской и Свердловской областях изъяли просроченные аппараты ИВЛ

https://static.news.ru/photo/f79cfe50-8a0f-11ea-a451-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудникам правоохранительных органов удалось пресечь деятельность группы, которую подозревают в сбыте незарегистрированных аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Злоумышленники продавали аппараты, которые были произведены в 1999-2000 годах. Действовали они в Костромской и Свердловской областях. У них изъяли около 1,5 тыс таких приборов.

Первоначально сотрудниками полиции было изъято 287 аппаратов «Фаза-5НР» общей стоимостью свыше 200 млн рублей. Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области проводится экспертиза этого оборудования, — рассказала ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как ранее передавал NEWS.ru, сотрудники Московского уголовного розыска (МУР) задержали мошенников, продававших поддельные цифровые пропуска для передвижения по столице и другим крупным городам.