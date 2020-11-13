В коронавирусной больнице в Мордовии умерла врач-инфекционист

https://static.news.ru/photo/c696b94a-2677-11eb-be39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Рузаевской центральной районной больнице в Мордовии умерла врач-инфекционист. Об этом сообщил оперштаб республики.

Сегодня в Рузаевской центральной районной больнице скончалась врач-инфекционист Светлана Викторовна Хотенкова 1968 года рождения, — цитирует сообщение РИА Новости.

В оперштабе добавили, что у Хотенковой подозревают коронавирус. Сейчас проводится гистологическое исследование.

Глава Мордовии Владимир Волков рассказал, что с мая 2018 года женщина работала в Мордовском республиканском центре повышения квалификации специалистов здравоохранения. Во время эпидемии коронавируса Хотенкова одной из первых откликнулась на просьбу принять участие в работе госпиталя для больных COVID-19. Благодаря ей медработники республики прошли обучение по организации противоэпидемических мероприятий в сложных условиях.

Волков выразил соболезнования. Кроме того, руководство республики обещало оказать помощь родственникам покойной.

Как писал NEWS.ru, в Госдуме предложили увековечить память медиков и волонтёров, погибших в ходе пандемии коронавируса. Соответствующее обращение депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

По данным на 14 ноября, в регионе выявлено 95 845 случаев заражения коронавирусом. За всё время пандемии излечились 70 915 человек, скончались 1787.

Всего за прошедшие сутки в России COVID-19 был официально подтверждён у 22 702 жителей российских регионов. Общее число заболевших достигло 1 903 253. Больше всего заражённых за последние 24 часа выявлено в Москве (6427), Санкт-Петербурге (1852) и Подмосковье (786). Меньше всего — на Чукотке (3) и в Ненецком АО (8).