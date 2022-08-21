В Кемерово заключенные взяли в заложники трех сотрудников СИЗО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кемерово восемь заключенных взяли в заложники трех сотрудников СИЗО, передает РЕН-ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По информации телеканала, арестанты потребовали вызвать на место представителей прокуратуры, руководителей ФСИН, а также дать им сотовые телефоны. Инцидент произошел в ходе проверки числа заключенных в камере. При обходе сотрудников изолятора, заключенный затащил одного из них в камеру. Арестанты вооружились деревянными палками и металлическим уголком.

Восемь арестантов требуют вызвать на место представителей прокуратуры, руководство ФСИН и предоставить им сотовую связь. Все произошло при проверке количества заключенных в камере, во время обхода преступники затащили сотрудников в комнату. Заключенные вооружены деревянными палками и металлическим уголком, — сообщает телеканал.

По данным Telegram-канала «112», одного из сотрудников СИЗО удалось освободить.

Ранее стало известно, что жителю Тюмени, захватившему заложников в отделении «Сбера», избрали меру пресечения в виде ареста. Под стражей он пробудет два месяца. До этого злоумышленник к уголовной ответственности не привлекался. Он имеет среднее специальное образование, но нигде не работает.