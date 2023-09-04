В Казани у туриста из Дубая изъяли шесть часов Rolex Россиянин пытался ввезти в Казань шесть часов Rolex стоимостью 10 млн рублей

Фото: Armando Arorizo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В аэропорту Казани таможенники обнаружили под одеждой у пассажира, прибывшего из Дубая, незадекларированные наручные часы Rolex класса люкс стоимостью 10 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФТС РФ. В ведомстве отметили, что россиянин отказался платить пошлину в три млн рублей.

Шесть наручных часов Rolex общей стоимостью десяти миллионов рублей обнаружили татарстанские таможенники под одеждой пассажира, прибывшего в Казань авиарейсом из Дубая. Таким образом нарушитель пытался избежать уплаты таможенных платежей в размере трех миллионов рублей, — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники таможенной службы задержали гражданина Нигерии в аэропорту Пулково по подозрению в контрабанде. По данным ведомства, мужчина попытался провезти в Россию бриллиантовое украшение в форме лица Иисуса Христа, а также кольца и ожерелья.

Все изъятые украшения были отправлены на экспертизу. По результатам проверки выяснилось, что они изготовлены из золота 585-й и 780-й проб. Стоимость украшений оценивается в 2,1 млн рублей. В случае если гражданина Нигерии признают виновным в контрабанде, ему грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет.

Как сообщалось ранее, турист из Китая попытался спрятать контрабанду под крышку смартфона. В ходе прохождения контроля в Благовещенске он был остановлен таможенниками. Выяснилось, что в телефоне он прятал золотую пластину весом 17 граммов.