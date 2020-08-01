В карельском пансионате проводят проверку после двух смертей от COVID-19

16 из 29 постояльцев частного пансионата для пожилых людей «Малина» в Петрозаводске госпитализировали в коронавирусные стационары. Четверо скончались, у двоих погибших в качестве причины смерти подтверждён COVID-19.
Как
Нужно выяснить, как инфекция проникла в пансионат и почему руководство не обеспечило безопасность своих пациентов и работников, среди которых также есть инфицированные. Если в социальном учреждении не соблюдались противоэпидемические требования, виновные должны быть наказаны, — написал Парфёнчиков.
В пансионате также проводит проверку специалист Роспотребнадзора. Среди остающихся в учреждении постояльцев есть маломобильные, за их состоянием следят медики, приходящие дважды в день.
За последние сутки в Карелии выявлено 45 новых случаев COVID-19. Общее число за всё время пандемии — 2357, жертвами болезни стали 16 человек.
Как передавал NEWS.ru, власти Карелии снова ввели часть ограничений, введённых из-за распространения коронавируса, а позже отменённых. Глава региона объяснил это тем, что число заболевших не снижается.
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