В карельском пансионате проводят проверку после двух смертей от COVID-19

https://static.news.ru/photo/08b53aa6-d41e-11ea-89de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

16 из 29 постояльцев частного пансионата для пожилых людей «Малина» в Петрозаводске госпитализировали в коронавирусные стационары. Четверо скончались, у двоих погибших в качестве причины смерти подтверждён COVID-19.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфёнчиков в соцсети «ВКонтакте», прокуратура региона проводит проверку в учреждении. У девяти заболевших постояльцев выявлен коронавирус, у троих диагностирована пневмония при отрицательном анализе на COVID-19.

Нужно выяснить, как инфекция проникла в пансионат и почему руководство не обеспечило безопасность своих пациентов и работников, среди которых также есть инфицированные. Если в социальном учреждении не соблюдались противоэпидемические требования, виновные должны быть наказаны, — написал Парфёнчиков.

В пансионате также проводит проверку специалист Роспотребнадзора. Среди остающихся в учреждении постояльцев есть маломобильные, за их состоянием следят медики, приходящие дважды в день.

За последние сутки в Карелии выявлено 45 новых случаев COVID-19. Общее число за всё время пандемии — 2357, жертвами болезни стали 16 человек.

Как передавал NEWS.ru, власти Карелии снова ввели часть ограничений, введённых из-за распространения коронавируса, а позже отменённых. Глава региона объяснил это тем, что число заболевших не снижается.