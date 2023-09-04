В Калужской области предотвратили теракт на ЛЭП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили террористический акт в Калужской области, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, на двух опорах линии электропередачи были установлены взрывные устройства. Они должны были сработать 5 сентября, однако их удалось обезвредить.

Отмечается, что взрывные устройства были заложены неподалеку от деревни Ивочка на высоте двух метров. Бомбы были обезврежены на месте и отправлены на экспертизу. Специалисты утверждают, что мощность каждого устройства оценивается в 100 граммов в тротиловом эквиваленте. Предполагается, что злоумышленники использовали аналог пластичного взрывчатого вещества С-4 иностранного производства с таймером.

Как сообщалось ранее, сотрудники ФСБ России задержали жителя Запорожской области, занимавшегося изготовлением бомб для Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, мужчина действовал по заданию украинского управления разведки. Отмечается, что задержанный успел передать диверсантам несколько взрывных устройств, они были использованы для совершения терактов в отношении сотрудников полиции и местных властей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к теракту.