В Калужской области открывают парикмахерские

Власти Калужской области объявили о первом этапе снятия ограничительных мер из-за коронавируса. В его рамках с 3 июня жителям региона разрешат прогулки и занятия спортом на воздухе, для них откроют парикмахерские и непродовольственные магазины.
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С завтрашнего дня Калужская область переходит на первый этап снятия ограничительных мер! Мы стали на шаг ближе к нормальной, привычной жизни, — говорится в его сообщении.
Глава региона подчеркнул, что пока остаётся запрет на посещение парков и детских площадок.
С начала вспышки эпидемии в Калужской области зафиксировали 4179 случаев заражения инфекцией, её жертвами стали 32 человека.
Ранее NEWS.ru сообщал, что количество жертв коронавируса в Москве достигло 2685 человек, увеличившись на 61 погибшего за последние сутки. По данным столичного оперштаба, у всех пострадавших была пневмония и положительный результат теста на COVID-19.
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