В Калужской области открывают парикмахерские

https://static.news.ru/photo/b2c100e8-a51b-11ea-a7dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Калужской области объявили о первом этапе снятия ограничительных мер из-за коронавируса. В его рамках с 3 июня жителям региона разрешат прогулки и занятия спортом на воздухе, для них откроют парикмахерские и непродовольственные магазины.

Об этом сообщил врио губернатора Владислав Шапша во «ВКонтакте».

С завтрашнего дня Калужская область переходит на первый этап снятия ограничительных мер! Мы стали на шаг ближе к нормальной, привычной жизни, — говорится в его сообщении.

Глава региона подчеркнул, что пока остаётся запрет на посещение парков и детских площадок.

С начала вспышки эпидемии в Калужской области зафиксировали 4179 случаев заражения инфекцией, её жертвами стали 32 человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что количество жертв коронавируса в Москве достигло 2685 человек, увеличившись на 61 погибшего за последние сутки. По данным столичного оперштаба, у всех пострадавших была пневмония и положительный результат теста на COVID-19.