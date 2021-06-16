В Калининградской области запретили городские праздники и ярмарки

https://static.news.ru/photo/3958e686-cf35-11eb-9ce8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Калининградской области ужесточили ограничения в связи с распространением COVID-19. Запрещено проведение массовых мероприятий как на открытом воздухе, так и в помещениях, сообщается на сайте правительства региона.

Под запрет попали городские и сельские праздники, ярмарки, стритфуды и другие мероприятия с неопределённым количеством участников. Отменена организация фан-зоны на стадионе «Калининград».

Гостиницам и отелям запрещено принимать и размещать организованные детские туристические группы, прибывающие из других регионов.

Ограничивается работа заведений общепита — в период с 17 по 30 июня они должны быть закрыты для посещения в ночное время, но могут доставлять блюда на заказ и вести обслуживание навынос.

Работодателям рекомендовано отправить треть сотрудников на удалённую работу. Кроме того, в области усиливается контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах.

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, 16 июня в Калининградской области выявлено 77 случаев заражения. Всего с начала пандемии здесь заболели 34,6 тысячи человек. Из них жертвами инфекции стали 517.

Ранее сообщалось, что руководитель Роспотребнадзора в Крыму Наталья Пеньковская предложила усилить ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19. В частности, запретить массовые мероприятия и выпускные вечера, приостановить работу детских досуговых организаций и сократить продажу билетов в кинотеатры.