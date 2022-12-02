В Каховке Херсонской области проведут частичную эвакуацию с 3 декабря

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

3 декабря власти приступят к эвакуации маломобильных жителей из города Каховки Херсонской области, который находится в зоне обстрелов артиллерии ВСУ, сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации Каховского муниципального образования. Для эвакуации необходимо зарегистрироваться в районном Доме культуры имени Фрунзе в Каховке.

В субботу, 3 декабря, начинается эвакуация лежачих и маломобильных граждан из Каховки в один из пансионатов Генического района. В пансионате есть все условия для таких людей: тепло, питание и медицинский уход, — говорится в сообщении.

Ранее глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов заявил об аресте киевскими властями как минимум двух сотрудников ВГА. По его словам, они занимались выплатами пенсий и детских пособий и фактически спасали людей, чтобы те могли выжить, что стало основанием для их обвинения в преступлениях против Украины. Он отметил, что арестованные остались дома и отказались от эвакуации, чтобы присматривать за больными родственниками. Барбашов не исключил, что арестам подверглись другие жители района.

До этого Барбашов утверждал, что на подконтрольной Киеву территории Херсонской области были насмерть забиты из-за денег мать и сын. Он назвал происходящее на правобережной территории области «разгулом нацистского террора».