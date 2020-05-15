В Ивановской области 22 медработника заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/8a6afb16-96c1-11ea-b7ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирус подтвердился у 22 медицинских работников в Ивановской области. Об этом заявили в областном правительстве.

Среди заболевших 14 врачей из хирургического отделения Шуйской райбольницы, в которой после операции скончался пациент с коронавирусной инфекцией.

В число тех, кто был обследован по контакту, вошли три студента Ивановской государственной сельскохозяйственной академии, 13 человек, заразившихся в быту, а также 22 медработника, 14 из которых — из хирургического отделения Шуйской ЦРБ, — говорится в сообщении.

Хирургическое отделение Шуйской ЦРБ работает в режиме обсерватора. Пациентов, которых должно обслуживать это медучреждение, перенаправляют в Ивановскую областную клиническую больницу.

Всего в регионе на лечении от коронавируса в стационаре находятся 528 человек. Из них на кислородной поддержке 91 пациент, на ИВЛ 10 больных. Свободных коек 135.

Общее число заболевших в Ивановской области составляет 1124 человека, излечились 307 пациентов, 13 скончались.

NEWS.ru писал, что замглавврача скорой помощи Чечни Рамзан Айдамиров умер от коронавируса. Ему было 37 лет.