Замглавврача скорой помощи Чечни скончался от коронавируса

Заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Чечни Рамзан Айдамиров, у которого был подтверждён коронавирус, умер в горбольнице № 4, где проходил лечение.
Врачу было 37 лет. Минздрав республики принёс соболезнования родным и близким погибшего медика.
ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram
@s.s.m.p._grozny Ð¡ÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ Ð¾Ð³ÑÐ¾Ð¼Ð½Ð¾Ðµ Ð³Ð¾ÑÐµ Ð¿Ð¾ÑÑÐ¸Ð³Ð»Ð¾ Ð½Ð°Ñ. ÐÐ° ÑÐ°ÑÑÐ²ÐµÑÐµ ÑÐ¸Ð» ÑÑÐ´ÑÐ±Ð° Ð·Ð°Ð±ÑÐ°Ð»Ð° ÐµÑÐµ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð²ÑÐ°ÑÐ°, Ð½Ð°ÑÐµÐ³Ð¾ Ð±ÑÐ°ÑÐ° ÐÐ¹Ð´Ð°Ð¼Ð¸ÑÐ¾Ð²Ð° Ð Ð°Ð¼Ð·Ð°Ð½Ð° ÐÐ²Ð°Ð»ÑÐµÐ²Ð¸ÑÐ°, Ð·Ð°Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð²ÑÐµÐ³Ð¾ Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ð¾ÑÑÑ Ð·Ð°Ð¼ÐµÑÑÐ¸ÑÐµÐ»Ñ Ð³Ð»Ð°Ð²Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð²ÑÐ°ÑÐ° Ð ÐµÑÐ¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°Ð½ÑÐºÐ¾Ð¹ ÑÑÐ°Ð½ÑÐ¸Ð¸ ÑÐºÐ¾ÑÐ¾Ð¹ Ð¼ÐµÐ´Ð¸ÑÐ¸Ð½ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾ÑÐ¸. Ð ÑÐ°ÐºÐ¸Ðµ Ð¿ÐµÑÐ°Ð»ÑÐ½ÑÐµ Ð¼Ð¸Ð½ÑÑÑ Ð²ÑÐµÐ³Ð´Ð° ÑÐ¸Ð»ÑÐ½ÐµÐµ Ð²ÑÐµÐ³Ð¾ Ð·Ð°Ð¼ÐµÑÐ½Ñ ÐºÐ°ÑÐµÑÑÐ²Ð° Ð»Ð¸ÑÐ½Ð¾ÑÑÐ¸ ÑÑÐµÐ´ÑÐµÐ³Ð¾ ÑÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ° Ð¸ Ð¾ÑÑÑÐµÐµ ÑÑÐ²ÑÑÐ²ÑÐµÑÑÑ ÑÐ¾, ÑÑÐ¾ Ð¾Ð½ Ð´ÐµÐ»Ð°Ð». ÐÐ±Ð¾ÑÐ°ÑÐ¸Ð²Ð°ÑÑÑ Ð½Ð°Ð·Ð°Ð´, ÑÑÐ°Ð½Ð¾Ð²Ð¸ÑÑÑ Ð¾ÑÐ¾Ð±ÐµÐ½Ð½Ð¾ ÑÑÐºÐ¾ Ð·Ð°Ð¼ÐµÑÐ½Ð¾ ÐµÐ³Ð¾ Ð¸Ð½ÑÐµÐ»Ð»ÐµÐºÑ, Ð¾Ð¿ÑÑ, ÑÐ¼ Ð¸ Ð±ÐµÐ·ÑÐ¿ÑÐµÑÐ½ÑÐ¹ Ð¿ÑÐ¾ÑÐµÑÑÐ¸Ð¾Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð¼. ÐÐµÐ·ÑÑÐ»Ð¾Ð²Ð½Ð¾, ÑÑÐ¾ Ð±ÑÐ» Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ð¸Ð· ÑÐ°Ð¼ÑÑ ÑÑÐºÐ¸Ñ Ð¸ ÑÐµÐ½Ð½ÑÑ ÑÐ»ÐµÐ½Ð¾Ð² Ð½Ð°ÑÐµÐ³Ð¾ ÐºÐ¾Ð»Ð»ÐµÐºÑÐ¸Ð²Ð°. Ð Ð°Ð¼Ð·Ð°Ð½ ÐÐ²Ð°Ð»ÑÐµÐ²Ð¸Ñ ÑÐ¼ÐµÐ» ÑÐ¿Ð¾ÐºÐ¾Ð¹Ð½Ð¾, ÐºÐ¾Ð½ÑÑÑÑÐºÑÐ¸Ð²Ð½Ð¾ Ð¸ ÑÑÑÐµÐºÑÐ¸Ð²Ð½Ð¾ ÑÐµÑÐ°ÑÑ ÑÐ°Ð¼ÑÐµ ÑÐ»Ð¾Ð¶Ð½ÑÐµ Ð·Ð°Ð´Ð°ÑÐ¸ Ð¸ Ð´Ð¾Ð±Ð¸Ð²Ð°ÑÑÑÑ Ð¼Ð°ÐºÑÐ¸Ð¼Ð°Ð»ÑÐ½ÑÑ ÑÐµÐ·ÑÐ»ÑÑÐ°ÑÐ¾Ð². Ð Ð´ÐµÐ»Ð°Ð» ÑÑÐ¾ Ð½Ð° Ð¿ÑÐ¾ÑÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ð²ÑÐµÐ³Ð¾ ÑÐ²Ð¾ÐµÐ³Ð¾ ÐºÐ°ÑÑÐµÑÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿ÑÑÐ¸. ÐÐ»Ð»Ð°Ñ 1Ð° ÐÐ°Ð»Ð° Ð³ÐµÑ Ð´Ð¾Ð¹Ð»Ð° Ñ ÑÑÐ½Ð°! ÐÐ°Ð»Ð° ÑÐ»ÑÐ¼Ð°Ð½Ðµ Ñ ÑÐ°ÑÐ° Ð²Ð¾Ð¹Ð»Ð° Ñ ÑÐ¾ÑÑ !
Как писал NEWS.ru ранее, вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала публикацию издания Financial Times о том, что реальная смертность от коронавируса в России на 70% превышает данные официальной статистики, заявив, что российские власти не манипулируют подобными данными. По её словам, уровень смертности от коронавируса в РФ в 7,6 раза ниже, чем в мире. По Москве этот показатель ниже в 6,8 раза.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен