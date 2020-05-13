Замглавврача скорой помощи Чечни скончался от коронавируса

https://static.news.ru/photo/909011ac-94d2-11ea-bbfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: minzdrav_95/instagram.com

Заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Чечни Рамзан Айдамиров, у которого был подтверждён коронавирус, умер в горбольнице № 4, где проходил лечение.

Врачу было 37 лет. Минздрав республики принёс соболезнования родным и близким погибшего медика.

Как писал NEWS.ru ранее, вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала публикацию издания Financial Times о том, что реальная смертность от коронавируса в России на 70% превышает данные официальной статистики, заявив, что российские власти не манипулируют подобными данными. По её словам, уровень смертности от коронавируса в РФ в 7,6 раза ниже, чем в мире. По Москве этот показатель ниже в 6,8 раза.