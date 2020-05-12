Общество

Голикова прокомментировала заявления FT о смертности от COVID-19 в РФ

17:07, 12 мая 2020
Татьяна Голикова Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала публикацию издания Financial Times о том, что реальная смертность от коронавируса в России на 70% превышает данные официальной статистики, заявив, что российские власти не манипулируют подобными данными.

По её словам, уровень смертности от коронавируса в РФ в 7,6 раза ниже, чем в мире. По Москве этот показатель ниже в 6,8 раза.

Те данные, которые я вчера приводила на встрече с президентом, относительно того, что уровень летальности в РФ в 7,6 раза ниже, чем в мире в целом, таковы. Мы никогда не манипулировали официальной статистикой, — заявила она брифинге.

Также Голикова отметила, что российская столица очень достойно справляется с распространением заболевания, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что издание Financial Times сообщает, что реальная смертность от COVID-19 в РФ превышает на 70% данные официальной статистики. Это предположение основано на данных об умерших от всех причин в Москве и Санкт-Петербурге. В апреле в этих городах было зафиксировано на 2073 смерти больше, чем за последние пять лет

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