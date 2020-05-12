Голикова прокомментировала заявления FT о смертности от COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/42a500b4-945b-11ea-a652-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала публикацию издания Financial Times о том, что реальная смертность от коронавируса в России на 70% превышает данные официальной статистики, заявив, что российские власти не манипулируют подобными данными.

По её словам, уровень смертности от коронавируса в РФ в 7,6 раза ниже, чем в мире. По Москве этот показатель ниже в 6,8 раза.

Те данные, которые я вчера приводила на встрече с президентом, относительно того, что уровень летальности в РФ в 7,6 раза ниже, чем в мире в целом, таковы. Мы никогда не манипулировали официальной статистикой, — заявила она брифинге.

Также Голикова отметила, что российская столица очень достойно справляется с распространением заболевания, передаёт ТАСС.