Голикова прокомментировала заявления FT о смертности от COVID-19 в РФ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала публикацию издания Financial Times о том, что реальная смертность от коронавируса в России на 70% превышает данные официальной статистики, заявив, что российские власти не манипулируют подобными данными.
По её словам, уровень смертности от коронавируса в РФ в 7,6 раза ниже, чем в мире. По Москве этот показатель ниже в 6,8 раза.
Те данные, которые я вчера приводила на встрече с президентом, относительно того, что уровень летальности в РФ в 7,6 раза ниже, чем в мире в целом, таковы. Мы никогда не манипулировали официальной статистикой, — заявила она брифинге.
Также Голикова отметила, что российская столица очень достойно справляется с распространением заболевания,
Ранее NEWS.ru писал о том, что издание Financial Times
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