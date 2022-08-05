В Иркутской области медведь стал виновником смертельного ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иркутской области из-за выбежавшего на дорогу медведя столкнулись два автомобиля, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД. ДТП произошло вечером 4 августа в Нижнеилимском районе, водитель одной из машин и сам хищник погибли.

В выскочившего на дорогу медведя врезался автомобиль Toyota Land Cruiser. От удара машину отбросило на встречную полосу, где с ней столкнулся КамАЗ. Управлявший иномаркой мужчина скончался на месте происшествия, водителя грузового автомобиля госпитализировали. Погибшего в результате ДТП хищника забрали работники лесничества. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

22 июля сообщалось, что в Башкирии попал в ДТП грузовой автомобиль, перевозивший около 200 баранов. Машина врезалась в отбойник и перевернулась. В результате часть животных погибла. Водитель в аварии не пострадал.

Ранее биолог и автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков рассказал, как водителю спастись при столкновении с лосем. Нужно прижаться к стойке автомобиля и не отпускать руль, объяснил он. Если же лось только появился на дороге, ему нельзя сигналить, иначе животное может резко остановиться или развернуться. Его можно объехать, так как обычно лось идёт дальше по своей траектории.