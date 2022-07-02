В Хакасии упал пассажирский вертолет В Хакасии совершил жесткую посадку частный вертолет Robinson

Фото: David Wall/Danita Delimont/Global Look Press

Вертолет Robinson R44

В Хакасии частный вертолет Robinson совершил жесткую посадку, пишет РБК со ссылкой на экстренные службы региона. По их информации, борт ранним утром пропал со связи, а позднее, около 9.00 мск, подал сигнал бедствия в Таштыпском районе. Нашли вертолет наполовину погруженным в реку Большой Абакан, пилот не пострадал, добавил источник.

По нашей информации, вертолет наполовину находится в реке Большой Абакан. С командиром воздушного судна все в порядке, он не пострадал. Он находился на борту один, — сообщил источник.

21 июня самолет Ан-2 пропал с радаров на пути к площадке «Вертикальный» в Якутии 21 июня. Он перевозил тонну груза по маршруту Ус-Хатынг — Вертикальный — Ус-Хатынг рано утром. Воздушное судно было обнаружено 1 июля экипажем спасательного вертолета «Ми-8». По данным регионального главка МЧС, возле самолета найдено тело обгоревшего человека, еще одно — в кабине.

Позже был найден единственный выживший. После катастрофы 36-летний Павел Кривошапкин 10 дней провел в лесу в одиночестве. Пострадавшего вертолетом доставили в Якутск для оказания медицинской помощи.