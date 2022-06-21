Самолет Ан-2 с людьми на борту пропал с радаров в Якутии

В Якутии самолет Ан-2 пропал с радаров на пути к площадке "Вертикальный" в Якутии, сообщили ТАСС в МЧС России. На борту было три человека.

В настоящее время спасатели готовятся к поисковой операции. Экипажи Ан-26 и вертолет Ми-8 осмотрят местность.

Ранее в Тверской области разбился частный самолет. Пилот отрабатывал учебный полет с имитацией отключенного двигателя, однако не справился с управлением. Инструктор и ученик оказались в больнице с травмами различной степени.

11 июня под Самарой при посадке на воду перевернулся легкомоторный самолет. Тогда обошлось без жертв, пострадало только само судно.