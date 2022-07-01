Найден единственный выживший при крушении Ан-2 в Якутии

Фото: ysia.ru

Пассажир, находившийся на борту пропавшего 21 июня самолета Ан-2, выжил после крушения в Якутии, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Айсен Николаев. После катастрофы 36-летний Павел Кривошапкин 10 дней провел в лесу в одиночестве. Пострадавшего вертолетом доставят в Якутск для оказания медицинской помощи. На месте крушения спасатели обнаружили тела еще двух человек.

Спасатели сообщили, что находившийся на борту Павел Кривошапкин жив! Это самое настоящее чудо. Сейчас его на вертолете транспортируют в Якутск, где будет оказана вся необходимая помощь, — заявил Николаев.

По словам Кривошапкина, во время полета Ан-2 попал в сильный туман, передает Telegram-канал SHOT. Пилот пытался то поднимать, то опускать воздушное судно, но это привело к столкновению с горой. Кривошапкин очнулся после крушения в дыму и смог самостоятельно выбраться из-под развалин. На берегу озера недалеко от места крушения он обнаружил пустующий рыбацкий домик, где остался до прибытия спасателей. Обнаружить выжившего удалось благодаря сигналу, который он подавал с помощь намотанного на палку оранжевого спасательного жилета.

Самолет Ан-2 пропал с радаров на пути к площадке «Вертикальный» в Якутии 21 июня. Он перевозил тонну груза по маршруту Ус-Хатынг — Вертикальный — Ус-Хатынг рано утром. Воздушное судно было обнаружено 1 июля экипажем спасательного вертолета «Ми-8». По данным регионального главка МЧС, возле самолета найдено тело обгоревшего человека, еще одно — в кабине.