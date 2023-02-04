В Хабаровске задержали четырех граждан СССР, планировавших госпереворот

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четырех россиян, называющих себя гражданами СССР (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), задержали в Хабаровске по делу о подготовке госпереворота, сообщает Telegram-канал «112». По данным канала, участники движения в соцсетях вербовали военных для свержения власти. Против задержанных ведется следствие.

Россияне идеологически сплотились вокруг идеи отмены Беловежского соглашения. Со временем граждане СССР пришли к тому, что на территории страны пришла пора смены политического режима. Теперь им грозит тюремный срок.

31 января Mash сообщил, что в Анапе задержали четырех членов «Профсоюза СССР», которые пытались заказать убийство судебного пристава. Алексея Глимейдо, Юрия Садловского, Игоря Гужева и Станислава Паркшеева схватили в тот момент, когда они передавали канистры с зажигательной жидкостью внедренным в их группу полицейским из числа сотрудников Центра противодействию экстремизма. По их заданию «киллеры» должны были поджечь дом и автомобиль госслужащего.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил слова Владимира Путина об отсутствии мозгов у тех, кто хочет восстановить Советский Союз. Представитель Кремля добавил, что связанная с СССР тема — повод для многочасовой лекции, причем «сколько будет лекторов, столько будет и разных точек зрения».