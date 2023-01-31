Члены связанного с экстремистами движения заказали судебного пристава Mash: в Анапе задержали четырех членов «Профсоюза СССР», заказавших судебного пристава

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В Анапе задержали четырех членов «Профсоюза СССР», которые пытались заказать убийство судебного пристава, сообщает Telegram-канал Mash. Алексея Глимейдо, Юрия Садловского, Игоря Гужева и Станислава Паркшеева схватили в тот момент, когда они передавали канистры с зажигательной жидкостью внедренным в их группу полицейским из числа сотрудников Центра противодействию экстремизма. По их заданию, «киллеры» должны были поджечь дом и автомобиль госслужащего.

Дома у подозреваемых нашли уставную документацию Профсоюза, бланки, членские билеты и списки участников организации.

По информации Telegram-канала Mash, задержанные могут быть свзаны с движением «Союз СССР» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), члены которого отрицают российские законы, не платят налоги и не исполняют кредитных обязательств, поскольку живут по устоям и порядкам Советского Союза. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к убийству по мотивам политической ненависти. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

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