В Кремле назвали людьми без мозгов тех, кто хочет восстановить СССР Песков напомнил слова Путина об отсутствии мозгов у тех, кто хочет восстановить СССР

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал говорить о роли СССР в день 100-летия его создания, однако напомнил слова Владимира Путина об отсутствии мозгов у тех, кто хочет восстановить Советский Союз, передает РИА Новости. Представитель Кремля добавил, что такая тема — повод для многочасовой лекции, причем «сколько будет лекторов-столько будет и разных точек зрения».

Я бы не хотел быть одним из таких лекторов. Советский Союз - это неотъемлемая часть нашей истории. И хочу напомнить слова Путина :«Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца. А у того, кто хочет его восстановить - не имеет мозгов», — заявил Песков.

Ранее член Совфеда Николай Рыжков сообщил, что СССР можно было бы воссоздать на новых принципах, схожих с теми, по которым функционирует Евросоюз. По его словам, можно создать такое объединение государств на постсоветском пространстве.

Бывший народный депутат СССР Виктор Алкснис отметил, что разговоры о воссоздании Советского Союза путем объединения постсоветских стран бесполезны, потому что России нечего предложить бывшим союзным республикам. По его мнению, противоречия между ними в последнее время лишь растут, более того, последние 30 лет Россия бездействовала в вопросе объединения осколков бывшего государства, а при сотрудничестве со странами СНГ фокусировалась лишь на вопросе зарабатывания денег.