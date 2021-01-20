В горах Карачаево- Черкесии объявили экстренное предупреждение

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Экстренное предупреждение о сходе лавин в горах объявили в Кaрачаево-Черкесии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным ФГБУ Северо-Кавказской ВС, в период с 20 по 22 января в горах КЧР выше 2000 метров лавиноопасно, — цитирует ТАСС информацию службы.

В ведомстве считают, что в районах схода снежных лавин существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением в горных и предгорных районах автомобильных дорог федерального и местного значения, канатных дорог, строений, линий связи и электропередачи. Также туристы и спортсмены вне горнолыжных трасс могут получить травмы.

В связи с этим в МЧС рекомендуют воздержаться от похода в горы. В случае пребывания в горах необходимо наблюдать за изменением погоды.

Ранее сообщалось, что в Карачaево-Черкесии лавина на Домбае сошла на лыжную трассу 18 января. Предположительно, она стала следствием сейсмического воздействия другой лавины, которую принудительно спустили неподалёку. Прокуратура Кaрачаево-Черкесии начала проверку по факту схода лавины.

Ранее 19 января NEWS.ru писал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в связи со сходом лавины на Домбае. Прокуроры держат расследование на контроле.