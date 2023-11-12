В Ельце будут судить пенсионерку за попытку поджечь военкомат SHOT: перед судом предстанет пенсионерка за попытку поджога военкомата в Ельце

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Telegram-канал SHOT сообщает, что перед судом предстанет пенсионерка из Липецкой области, задержанная за поджог военкомата в Ельце. По данным канала, женщину обвиняют в покушении на теракт группой лиц по предварительному сговору.

Как пишет SHOT, пенсионерка, которая работает сторожем в местной школе, действовала в паре с неустановленным подельником. По версии следствия, в ночь на 10 ноября она пришла вместе с ним к военкомату на улице Пушкина и швырнула в здание два «коктейля Молотова». Возгорание быстро потушили, а пожилую пироманку задержали.

Ранее стало известно, что задержанная могла стать жертвой мошенников. По ее словам, злоумышленники, представившиеся работниками банка, позвонили ей и, введя в заблуждение, оформили на женщину несколько кредитов на общую сумму 600 тысяч рублей. Вскоре после этого ей поступил звонок от мужчины, который назвался сотрудником СКР. Он сказал, что деньги женщины находятся в военкомате, и предложил поджечь здание, чтобы вернуть их. Россиянка согласилась.

До этого сообщалось, что сотрудники полиции задержали 50-летнего жителя Ростовской области, пытавшегося поджечь здание военного комиссариата в Морозовске. По данным канала, мужчина бросил в окно по меньшей мере три бутылки с зажигательной смесью, однако пожар в здании так и не возник. В Министерстве обороны России данную информацию не комментировали.