В Екатеринбурге скончалась пенсионерка, сбитая на переходе

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В Екатеринбурге 42-летняя женщина на Honda CR-V сбила 68-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу на зелёный свет. Пострадавшая скончалась в больнице, сообщает «КП-Екатеринбург».

Наезд произошёл накануне. После аварии пострадавшую доставили в больницу № 36 с диагнозом «черепно-мозговая травма».

Тем же вечером от полученных травм женщина скончалась в клинике, — сообщили изданию в ГИБДД Екатеринбурга.

В сети появилось видео ДТП.

Сотрудники Госaвтоинспекции установили, что за рулём иномарки была 42-летняя женщина. Её стaж вождения составляет 21 год. Однако ранее она 17 раз привлекалась к административной oтветственности за нарушение ПДД.

Ранее сообщалось, что в Воронеже водитель не справился с управлением автомобилем и сбил трёх человек на тротуаре. Все пострадавшие были госпитализированы в тяжёлом состоянии.