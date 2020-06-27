В двух регионах России за сутки не выявили заразившихся коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ea7e0dec-b9ec-11ea-82b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции назвал субъекты РФ с наименьшими темпами прироста новых случаев COVID-19.

За последние 24 часа инфицированных коронавирусом не было выявлено в Чукотском и Ненецком автономных округах. Наименьший темп (0,4%) зафиксирован в Москве и Севастополе, чуть более высокий (0,6%) — в Московской области и в Северной Осетии, говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным на 29 июня, российские медики за сутки выявили в стране 6719 случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в 83 субъектах. Из них 2123 пациента (31,6%) переносят заболевание без симптомов. С начала пандемии заразились 641 156 человек в 85 регионах. За минувшие 24 часа скончались 93 гражданина с COVID-19. Общее количество жертв вспышки коронавируса в РФ составляет 9166. За последние сутки в РФ выздоровели 4343 пациента. Всего в стране число исцелившихся достигло 403 430.

За всё время пандемии COVID-19 в мире заразились 10 147 906 человек. Умерли 501 955. Выздоровели 5 142 425 человек, передаёт Институт Джона Хопкинса (США). Соединённые Штаты лидируют по число заболевших — 2 548 996. Из них скончались 125 803. 685 164 гражданина выписались.

На второй строчке — Бразилия: 1 344 143 случаев COVID-19. Из них выздоровели 746 018 жителей.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, начались 18 июня 2020 года, в первую группу вошли 18 добровольцев. В настоящее время вакцинирована уже вторая группа добровольцев. Она состоит из солдат-контрактников и гражданских лиц, в том числе девушек, заявила заведующая терапевтическим отделением Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Светлана Волчихина.

К испытаниям вакцины от коронавируса приступили и в Сеченовском университете. Там вакцинировали вторую группу добровольцев в количестве 20 человек. На предыдущем этапе 18 июня инъекцию ввели первым 18 добровольцам. В первые часы у них наблюдались повышение температуры и головная боль, но в течение суток все симптомы прошли. В университете уточнили, что добровольцы — мужчины и женщины от 18 до 65 лет, к привычному образу жизни они вернутся через 28 дней после вакцинации, писал NEWS.ru.