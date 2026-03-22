В Донецке прогремело не менее пяти взрывов

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 марта 2026 в 23:39

ВСУ атаковали Донецк беспилотниками, в городе прогремело не менее пяти взрывов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Донецке произошло не менее пяти взрывов, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В штабе обороны республики сообщили, что украинские вооруженные формирования с помощью беспилотников пытаются нанести удары по жилым домам и объектам энергетической инфраструктуры.

Отмечается, что мобильные огневые группы «Купола» также ведут работу по уничтожению дронов в Макеевке. Украинские бойцы, по данным штаба, практически ежедневно нацеливают беспилотные летательные аппараты на территорию Донецкой Народной Республики.

По информации оборонного штаба, за прошедшую неделю в регионе сорвали 256 атак противника. Над Донецком и Макеевкой было ликвидировано 220 беспилотников, над Горловкой — 36.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в городе 5922 человека остались без электричества. По его словам, экстренные службы приступили к работам по возобновлению электроснабжения.

Кроме того, Киев наносит удары дальнобойными системами по гражданским объектам и жилым кварталам Донецкой Народной Республики, стремясь компенсировать провалы на передовой и переключить внимание общественности, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По словам руководителя региона, противник сознательно выбирает мишени среди инфраструктуры, не имеющей военного значения.

Донецк
ДНР
беспилотники
БПЛА
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.