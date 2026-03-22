В Донецке прогремело не менее пяти взрывов

ВСУ атаковали Донецк беспилотниками, в городе прогремело не менее пяти взрывов

В Донецке произошло не менее пяти взрывов, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В штабе обороны республики сообщили, что украинские вооруженные формирования с помощью беспилотников пытаются нанести удары по жилым домам и объектам энергетической инфраструктуры.

Отмечается, что мобильные огневые группы «Купола» также ведут работу по уничтожению дронов в Макеевке. Украинские бойцы, по данным штаба, практически ежедневно нацеливают беспилотные летательные аппараты на территорию Донецкой Народной Республики.

По информации оборонного штаба, за прошедшую неделю в регионе сорвали 256 атак противника. Над Донецком и Макеевкой было ликвидировано 220 беспилотников, над Горловкой — 36.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в городе 5922 человека остались без электричества. По его словам, экстренные службы приступили к работам по возобновлению электроснабжения.

Кроме того, Киев наносит удары дальнобойными системами по гражданским объектам и жилым кварталам Донецкой Народной Республики, стремясь компенсировать провалы на передовой и переключить внимание общественности, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По словам руководителя региона, противник сознательно выбирает мишени среди инфраструктуры, не имеющей военного значения.