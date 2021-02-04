В Дагестане 30 школьников отравились

https://static.news.ru/photo/245fbfaa-678b-11eb-8233-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Дагестане 30 школьников обратились в больницу с симптомами пищевого отравления. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского СУ СК РФ.

По версии следствия, 4 февраля 2021 года в Хунзахскую центральную районную больницу обратились семь учеников <...> с болями в области живота, сопровождающимися диареей и повышением температуры тела, — рассказали в Следственном комитете.

Детям была оказана вся необходимая медицинская помощь. Позже в больницу также обратились ещё 23 ученика той же самой школы с такими же симптомами.

По факту произошедшего назначена следственная проверка. Будут установлены все виновники инцидента, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что семеро учеников одной из гимназий Новосибирска обратились в больницы с симптомами отравления. По словам их родителей, самочувствие детей ухудшилось после посещения столовой. По факту инцидента местные власти начали проверки. По словам министра здравоохранения Новосибирской области Сергея Федорчука, пока нарушений не выявлено.

До этого сообщалось, что уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ), было возбуждено по факту массового отравления школьников в Новгородской области. Расследование взято на контроль руководством СКР по региону.