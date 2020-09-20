СКР возбудил дело из-за массового заболевания школьников под Новгородом

https://static.news.ru/photo/9be48b56-fbf1-11ea-a69c-fa163e074e61_660.jpg Фото: vnovgorod.sledcom.ru

Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ), возбуждено по факту массового отравления школьников в Новгородской области. Расследование взято на контроль руководством СКР по региону.

Инцидент произошёл в посёлке Шимск, в средней общеобразовательной школе имени Героя Советского Союза А. И. Горева. В начале сентября среди учащихся было зафиксировано более 130 случаев инфекционного заболевания.

У школьников наблюдались признаки ОРВИ, а также диарея и рвота. По итогам анализов, случаев заболевания коронавирусом зафиксировано не было, у части заболевших школьников выявили риновирус. С 9 по 16 сентября школа находилась на карантине, затем продолжила свою работу.

По версии следствия, причиной произошедшего могло стать нарушение санитарно-эпидемиологических правил компанией, которая оказывает школе услуги по организации питания учащихся.

В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, контролирующих органов и органов власти, которые обязаны обеспечить безопасность и контроль качества питания детей, сообщается на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что депутаты Госдумы планируют рассмотреть два законопроекта, которые позволят усилить безопасность детей во время школьных занятий. Один из них уже внесён на рассмотрение парламентариев, над текстом второго ещё идёт работа в думском комитете по охране здоровья.