В Чувашии разыскивают мужчину, пожарившего сосиски на Вечном огне

https://static.news.ru/photo/e8d4bb28-144e-11eb-b372-fa163e074e61_660.jpg Фото: tattooclub21ru/instagram.com

Полиция Чебоксар ищет местного жителя, жарившего сосиски на Вечном огне у мемориала воинской славы. По факту инцидента начата проверка. Основанием для этого послужило появившееся в соцсетях видео.

Молодой человек готовит еду на Вечном огне, тем самым совершён акт вандализма... Организованы мероприятия по установлению и задержанию правонарушителя, — рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Чувашии.

В ведомстве добавили, что дело взято на контроль руководством.

Проверку организовала и прокуратура республики. Там отметили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия и лица, участвовавшие в нём. По результатам проверки будет дана оценка их действиям.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ельце группа детей осквернила памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны. Пятеро малолетних правонарушителей водили хоровод вокруг Вечного огня, жгли венки, бросали в огонь окурки и справляли нужду. Самому старшему из вандалов — 17 лет, возраст остальных составляет от семи до девяти лет.