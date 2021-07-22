В Челябинской области за взятку задержали руководителя отделения ПФР

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Руководителя отделения Пенсионного фонда России (РФП) в Челябинской области задержали по подозрению в получении взяток. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК России.

По данным следствия, подозреваемый получил взятки от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда, — говорится в сообщении.

Отмечается, что преступление было выявлено сотрудниками полиции. Они же осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Расследование продолжается. При этом, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Ранее Хамовнический суд Москвы отправил в СИЗО начальника отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаила Шерстобитова. Его подозревают в получении взятки.