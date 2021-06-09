Чиновника из Минобрнауки арестовали в Москве

https://static.news.ru/photo/b8f9221c-c9bc-11eb-94ea-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хамовнический суд Москвы отправил в СИЗО начальника отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаила Шерстобитова. Его подозревают в получении взятки, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Шерстобитова Михаила Викторовича меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 июня, — сказали в суде.

Там не уточнили размер взятки. Тем не менее предполагается, что чиновник получил денежные средства за покрывательство незаконной деятельности.

Ранее в уголовном деле о рекордной взятке в 648 млн рублей в Минобороны России появились новые детали. Выяснилось, что чиновники министерства помогали организациям, связанным с петербургским бизнесменом Алексеем Калитиным. Он предложил одному из служащих продуправления ведомства Алексею Пожидаеву заранее сообщать ему о предстоящих госзакупках.