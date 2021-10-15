В Чечне ответили на слова о тайной поездке Кадырова в Турцию

Министр информации Чечни и помощник главы региона Ахмед Дудаев опроверг информацию, что Кадыров посещал Турцию инкогнито. Ранее оппозиционный чеченский блогер Хасан Халитов заявил, что передвижения по стране чеченской делегации были тайными и освещались постфактум. Об этом сообщает издание «Кавказ.Реалии» (признан властями РФ иноагентом).

Вы думаете, что кто-то будет скрывать своё местоположение из-за того, что вы находитесь там? Кто вы такие по-вашему? Это же вы бежите от нас, а не мы от вас. Вы не должны никого искать — это вас ищут. Это вы постоянно прячетесь по разным щелям, как крысы, — приводит издание заявление Дудаева, сделанное им в Instagram-аккаунте.

В доказательство открытости чиновник продемонстрировал кадры, которые, по его словам, публиковались в сторис неофициальной страницы Кадырова в Instagram, а также из аккаунта блогера Гусейна Гасанова, который сопровождал главу Чечни в той поездке. На скриншотах указана дата публикации — 11 и 12 октября.

Ранее Дудаев опубликовал в своём Instagram видео, на котором они вместе с Кадыровым и Гасановым рассуждают о том, что «шайтанов» в Турции нет. Также уточняется, что они посетили Белек, Кемер и Анталию.

До этого Хасан Халитов предложил встретиться Дудаеву и личному охраннику Кадырова. В доказательство своих намерений он показал экран своего смартфона, на котором было видно, что он раскрывает владельцу номера, якобы принадлежащего Дудаеву, данные о своём местоположении. В сентябре сообщалось, что в Ачхой-Мартановском районе Чечни похитили брата и отца Халитова. Позже в Москве также был похищен и вывезен в Чечню его брат-близнец Хусейн.