«Не нравится Кадыров»: в Чечне пригрозили взорвать больницу В Чечне пригрозили взорвать больницу в Чечне из-за нетерпимости к Кадырову

Фото: ramzan/vk.com

Рамзан Кадыров

В городе Аргуне Чеченской Республики неизвестный отправил в центральную больницу письмо с угрозой взорвать здание, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По словам автора текста, ему не нравится глава республики Рамзан Кадыров и именно поэтому он хочет повторить теракт в Буденновске. Сотрудники и пациенты больницы были в срочном порядке эвакуированы.

Ассаламу Алейкум. Должен вам сообщить, что больница заминирована. Мне не нравится Кадыров, — говорится в послании.

Вооруженное нападение террористов на Буденновск произошло 14 июня 1995 года. В течение нескольких дней погибли 129 человек, в том числе 18 сотрудников правоохранительных органов и 17 военнослужащих. Ранения получили 415 жителей. В заложники были захвачены более 1500 граждан. В теракте участвовали около 200 боевиков.

Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении попытки теракта на объекте нефтегазового комплекса. Сотрудники добавили, что задержан мужчина 1978 года, завербованный украинскими спецслужбами для совершения указанного теракта. У него изъяли два самодельных взрывных устройства, а также средства связи, содержащие переписку мужчины с украинским куратором, координаты места теракта и инструкции по сборке бомбы.