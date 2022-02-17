В Бурятии снимут антиковидные ограничения для общепита и ночных клубов

В Бурятии разрешат банкетным залам работать без ограничений по времени, предприятия общепита также будут работать в доковидном режиме, сообщили в республиканском антиковидном оперштабе правительства. Изменения вступят в силу с момента подписания соответствующего указа главой региона, передаёт «МК в Бурятии».

В правительстве уточнили, что разрешена работа банкетных залов без ограничений по времени, танцевальных площадок при проведении банкетов. Также заработают в доковидном режиме предприятия общепита, предоставляющие услуги по проведению свадеб, юбилеев и прочих подобных мероприятий также без ограничений по времени, — пишет издание.

При этом заведения обяжут исполнять обязательные санитарные требования, которые будут указаны в соответствующем постановлении главы Бурятии. Также к работе в доковидном режиме вернут ночные клубы, которые были подвергнуты наибольшему количеству ограничений с начала пандемии коронавируса.

Ранее инфекционист Андрей Поздняков назвал условие, при котором можно будет снять антикоронавирусные ограничения. По его словам, для этого необходимо достижение как минимум 80% коллективного иммунитета к COVID в регионе.