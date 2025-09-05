Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 17:01

Житель Бурятии нашел неожиданный способ сбежать из больницы

Житель Бурятии украл медицинскую одежду, чтобы сбежать из больницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Бурятии украл из Гусиноозерской центральной районной больницы два комплекта медицинских костюмов, футболку и тапочки, чтобы сбежать из медицинского учреждения, сообщает «МК в Бурятии». Сумма ущерба составила примерно 12 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска уже задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний местный житель. Мужчина уже был судим и не имеет работы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Москве 24-летняя девушка обокрала салон красоты на 180 тысяч рублей, куда приходила на собеседование. Соискательница унесла бижутерию и деньги из кассы, но попала на камеру видеонаблюдения. Украденные деньги девушка успела потратить к моменту задержания.

кражи
Бурятия
больницы
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Первая помощь при травмах: от царапин до укусов животных
Вундеркинд из Франции побила 36-летний рекорд
Кадыров объявил об отправке на СВО группы добровольцев из Чечни
Ресторатор рассказал, как вернуть рыбу россиянам
Психолог ответила, нормально ли переживать из-за взросления детей
В России появилась школа исключительно для детей мигрантов
Задержание Тарасовой вызвало эмоциональную реакцию у Марии Ароновой
Дипломаты разбираются в загадке смерти россиянина вместе с полицией США
«Мы будем»: в Индии нашли дерзкий ответ на давление США
Аглая Тарасова объяснила, как ее вызвали на допрос
Домашний кетчуп из томатов: натурально и очень вкусно — лучше магазинного!
Росгвардейцы спасли от смерти мотоциклиста в Рязанской области
ДНР заключила меморандумы с иностранными компаниями
Солист «Трех дней дождя» впервые стал отцом
Экономист объяснил интерес западных брендов к российскому рынку
Украина ни с чем. Россия и США поставили Европу на место
Сборная Россия объявила состав на товарищеский матч с Катаром
Альпинист рассказал, что манит людей в горы
Спасение для слепых. Десятки собак-поводырей собрались на ВДНХ: лучшие фото
Мексиканцы назвали кормом для свиней популярную у россиян еду
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.