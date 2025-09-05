Житель Бурятии нашел неожиданный способ сбежать из больницы Житель Бурятии украл медицинскую одежду, чтобы сбежать из больницы

Житель Бурятии украл из Гусиноозерской центральной районной больницы два комплекта медицинских костюмов, футболку и тапочки, чтобы сбежать из медицинского учреждения, сообщает «МК в Бурятии». Сумма ущерба составила примерно 12 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска уже задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний местный житель. Мужчина уже был судим и не имеет работы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

