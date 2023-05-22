В Белгородской и Курской областях стали отказывать в страховании жизни

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Представители бизнеса в Белгородской и Курской областях рассказали о проблемах, связанных со страхованием своих объектов и сотрудников из-за регулярных обстрелов, происходящих со стороны Украины, сообщает РБК со ссылкой на представителей этих регионов. В частности, председатель белгородского отделения организации «Деловая Россия» Сергей Лисов отметил, что все предприятия, находящиеся в «50-километровой зоне досягаемости украинской артиллерии», столкнулись с проблемой обстрелов.

По его словам, банки перестали принимать залоги, находящиеся в этой зоне, или оценивали их в ноль рублей. Страховые компании перестали страховать объекты и отказывались выплачивать возмещение, ссылаясь на несоответствие полисов условиям при проведении специальной военной операции.

Андрей Семиноженко, генеральный директор группы компаний «Агропромышленный альянс „ЮГ“», обратил внимание на проблему страхования жизни сотрудников в приграничных районах Курской области. Он заявил, что у него не было проблем со страхованием имущества, но он не смог застраховать работника, находящегося непосредственно в приграничной зоне, в рамках социальной ответственности.

Семиноженко отметил, что страховые компании свернули свои программы в сфере жизни и здоровья и он понимает, что это обусловлено желанием получить прибыль. Однако, по его мнению, государственная программа страхования в приграничных регионах, охватывающая как имущество, так и жизнь и здоровье, могла бы помочь в данной ситуации.

22 мая после атаки диверсантов ВСУ глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о введении режима контртеррористической операции в регионе. В области теперь могут удалять людей с отдельных участков местности, контролировать телефонные переговоры, временно отселять граждан в безопасные районы, ограничивать движение транспорта и без препятствий допускать на частную территорию тех, кто участвует в КТО, а сами граждане, передвигаясь по улицам, должны будут иметь при себе спецдокументы.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов позже подтвердил, что в Белгородскую область зашли бойцы «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).