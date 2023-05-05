В Белгороде обстреляли окна детской поликлиники

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В Белгороде были обстреляны окна детской поликлиники, сообщает Telegram-канала «Подъем». По данным канала, это могли сделать жители дома напротив, один из которых, предположительно, военнослужащий. В пресс-службе регионального управления МВД «Подъему» сообщили, что заявлений не поступало, но проверка начата.

Обращений в полицию не поступало. В ходе мониторинга мы выявили эту информацию, зарегистрировали в установленном порядке. По данному факту проводится проверка. Вообще, хорошо, если бы люди не в соцсети писали, а просто обращались в полицию. Было бы решение проблемы. А тут мы сами выявили, мы сами зарегистрировали, — говорится в сообщении ГУ МВД.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что учеников нескольких школ подмосковного Щелково перевели на дистанционное обучение из-за угрозы теракта, слухи о котором были распространены в анонимном Telegram-канале. Все учебные учреждения города проверили спецслужбы, в школах усилили охрану и контрольно-пропускной режим.

До этого Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца девятиклассника Даниила Полякова, обвиняемого в стрельбе в здании школы. Он пробудет в следственном изоляторе до 12 июня.